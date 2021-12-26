Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1217 lira, en düşük 794 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,7 artışla 557 milyon 136 bin 384 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-11.00 ve 15.00-21.00 saatlerinde 1217 lira, en düşük saat 04.00'te 794 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1076 lira 32 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1095 lira 95 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1217 lira, en düşük 670 liradan işlem gördü.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

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