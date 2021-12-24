Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1217 lira, en düşük 794 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,5 azalışla 496 milyon 870 bin 821 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00 ve 18.00'de 1217 lira, en düşük saat 04.00 ve 05.00'te 794 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 968 lira 20 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 972 lira 72 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1217 lira, en düşük 705 liradan işlem gördü.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri

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