Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1217 lira, en düşük 700 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 2,5 azalışla 573 milyon 534 bin 245 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-23.00 saatlerinde 1217 lira, en düşük saat 04.00'te 700 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1123 lira 9 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1125 lira 22 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1217 lira, en düşük 847 lira 12 kuruştan işlem gördü.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri

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