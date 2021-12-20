Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1217 lira, en düşük 847 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 5,56 artışla 588 milyon 17 bin 977 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-23.00 saatlerinde 1217 lira, en düşük saat 03.00'te 847 lira 12 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1139 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1145 lira 46 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1217 lira, en düşük 796 lira 13 kuruştan işlem gördü.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri

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