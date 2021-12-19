Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1217 lira, en düşük 796 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 16,1 artışla 557 milyon 42 bin 896 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00 ile 22.00 arasında 1217 lira, en düşük 04.00'te 796 lira 13 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1124 lira 87 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1134 lira 51 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1217 lira, en düşük 400 liradan işlem gördü.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri

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