Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1209 lira 32 kuruş, en düşük 669 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 7,75 azalışla 564 milyon 217 bin 625 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 1209 lira 32 kuruş, en düşük 07.00'de 669 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1003 lira 31 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1009 lira 49 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1217 lira, en düşük 785 lira 77 kuruştan işlem gördü.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri

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