Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1217 lira, en düşük 785 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 0,53 azalışla 611 milyon 683 bin 4 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-22.00 saatlerinde 1217 lira, en düşük saat 03.00'te 785 lira 77 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1107 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1109 lira 78 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1217 lira, en düşük 783 lira 99 kuruştan işlem gördü.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri

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