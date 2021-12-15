Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1217 lira, en düşük 783 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 6,6 artışla 614 milyon 949 bin 794 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 10.00, 11.00 ve 14.00-20.00 arasında 1217 lira, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 783 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1082 lira 78 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1091 lira 78 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1217 lira, en düşük 600 lira 1 kuruştan işlem gördü.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri

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