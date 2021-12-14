Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1217 lira, en düşük 600 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 3,48 düşüşle 576 milyon 639 bin 894 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 1217 lira, en düşük saat 03.00'te 600 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 979 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 991 lira 91 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1217 lira, en düşük 670 liradan işlem gördü.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

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