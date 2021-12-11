Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1204 lira 21 kuruş, en düşük 400 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 16,3 azalışla 425 milyon 265 bin 199 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 1204 lira 21 kuruş, en düşük saat 09.00'da 400 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 820 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 826 lira 58 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1174 lira 99 kuruş, en düşük 743 lira 7 kuruştan işlem gördü.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet