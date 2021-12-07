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Spot piyasada elektrik fiyatları

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1217 lira, en düşük 763 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1217 lira, en düşük 763 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 16,5 artışla 616 milyon 388 bin 730 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00-11.00 ve 14.00-21.00 saatlerinde 1217 lira, en düşük saat 03.00'te 763 lira 9 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1089 lira 31 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1097 lira 83 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1217 lira, en düşük 600 liradan işlem gördü.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

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