Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1217 lira, en düşük 600 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 4,5 düşüşle 528 milyon 783 bin 210 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00 ile 18.00 saatleri arasında 1217 lira, en düşük saat 03.00'te 600 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 912 lira 80 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 919 lira 10 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1217 lira, en düşük 743 lira 6 kuruştan işlem gördü.

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

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