Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1217 lira, en düşük 764 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 5,28 azalarak 507 milyon 675 bin 479 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00 ile 20.00 saatleri arasında 1217 lira, en düşük saat 02.00'de 764 lira 18 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 953 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 956 lira 41 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1217 lira, en düşük 670 liradan işlem gördü.

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet