Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1130 lira 61 kuruş, en düşük 600 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 7,6 artarak 451 milyon 440 bin 654 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00'de 1130 lira 61 kuruş, en düşük saat 07.00'de 600 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 785 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 784 lira 55 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1099 lira 99 kuruş, en düşük 500 lira 1 liradan işlem gördü.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri

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