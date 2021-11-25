Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1130 lira 72 kuruş, en düşük 639 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 16 azalarak 460 milyon 244 bin 739 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00'de 1130 lira 72 kuruş, en düşük saat 13.00, 19.00 ve 23.00'te 639 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 789 lira 43 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 792 lira 31 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1131 liradan, en düşük 646 lira 3 kuruştan işlem gördü.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri

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