Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1131 lira, en düşük 648 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 13,6 artarak 472 milyon 189 bin 127 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 16.00-20.00 saatlerinde 1131 lira, en düşük saat 04.00'te 648 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 844 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 846 lira 56 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1119 lira, en düşük 652 lira 21 kuruştan işlem gördü.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet