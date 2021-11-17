Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 1131 lira, en düşük 673 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 6,4 artarak 515 milyon 619 bin 815 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-11.00 ve 14.00-21.00 saatlerinde 1131 lira, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 673 lira 3 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 940 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 944 lira 31 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1131 lira, en düşük 659 lira 98 kuruştan işlem gördü.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri

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