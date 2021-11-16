Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 1131 lira, en düşük 659 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 6,7 artarak 484 milyon 698 bin 769 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 15.00 ve 21.00 saatleri arasında 1131 lira, en düşük 04.00'te 659 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 883 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 880 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1131 lira, en düşük 648 lira 3 kuruştan işlem gördü.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

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