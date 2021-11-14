Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 1131 lira, en düşük 656 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 17,4 artarak 488 milyon 372 bin 589 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-11.00 ve 17.00, 18.00 saatlerinde 1131 lira, en düşük saat 23.00'te 656 lira 12 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 853 lira 80 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 863 lira 5 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1131 lira, en düşük 599 lira 60 kuruştan işlem gördü.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri

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