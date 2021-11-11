Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 1131 lira, en düşük 629 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 14,57 artarak 502 milyon 935 bin 327 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00 ile 16.00-22.00 saatleri arasında 1131 lira, en düşük saat 12.00'de 629 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 909 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 907 lira 34 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1131 lira, en düşük 550 lira 1 kuruştan işlem gördü.

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