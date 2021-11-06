Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1131 lira, en düşük 300 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 8,88 azalarak 355 milyon 95 bin 969 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00 ve 19.00 saatlerinde 1131 lira, en düşük saat 09.00'da 300 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 726 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 728 lira 81 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1131 lira, en düşük 649 lira 98 kuruştan işlem gördü.

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