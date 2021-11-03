Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1131 lira, en düşük 600 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 9,8 azalarak 456 milyon 545 bin 685 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00-22.00 saatlerinde 1131 lira, en düşük saat 12.00'de 600 lira 33 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 879 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 873 lira 13 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1131 lira, en düşük 450 lira 23 kuruştan işlem gördü.

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