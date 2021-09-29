Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 609 lira 99 kuruş, en düşük 300 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,6 azalarak 297 milyon 916 bin 913 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 609 lira 99 kuruş, en düşük saat 04.00'te 300 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 508 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 511 lira 8 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 630 lira, en düşük 437 lira 92 kuruştan işlem gördü.