Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 630 lira, en düşük 437 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,91 artarak 309 milyon 70 bin 532 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 10.00'da 630 lira, en düşük saat 04.00'te 437 lira 92 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 522 lira 20 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 523 lira 96 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 674 lira, en düşük 431 lira 76 kuruştan işlem gördü.