Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 630 lira, en düşük 431 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,60 artarak 294 milyon 351 bin 231 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00 ve 10.00'da 630 lira, en düşük saat 04.00'te 431 lira 25 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 496 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 498 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 650 lira 1 kuruş, en düşük 431 lira 59 kuruştan işlem gördü.