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Spot piyasada elektrik fiyatları

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 618 lira 99 kuruş, en düşük 399 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 618 lira 99 kuruş, en düşük 399 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,97 azalarak 287 milyon 926 bin 643 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 10.00 ve 11.00'de 618 lira 99 kuruş, en düşük saat 23.00'te 399 lira 66 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 504 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 506 lira 84 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 674 lira, en düşük 449 lira 22 kuruştan işlem gördü.

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
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