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Spot piyasada elektrik fiyatları

AA / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 674 lira, en düşük 449 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 674 lira, en düşük 449 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,5 artarak 312 milyon 866 bin 601 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00-20.00 saatlerinde 674 lira, en düşük saat 12.00'de 449 lira 22 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 547 lira 87 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 551 lira 36 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 674 lira, en düşük 438 lira 58 kuruştan işlem gördü.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri
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