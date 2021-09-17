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Spot piyasada elektrik fiyatları

AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 674 lira, en düşük 446 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 674 lira, en düşük 446 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,82 azalarak 290 milyon 991 bin 162 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00 ile 20.00 arasında 674 lira, en düşük saat 07.00'de 446 lira 6 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 542 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 541 lira 68 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 674 lira, en düşük 454 lira 94 kuruştan işlem gördü.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri
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