Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 674 lira, en düşük 445 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3 artarak 313 milyon 905 bin 316 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 674 lira, en düşük saat 06.00'da 445 lira 16 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 529 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 530 lira 80 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 670 lira, en düşük 448 lira 53 kuruştan işlem gördü.