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Spot piyasada elektrik fiyatları

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 674 lira, en düşük 445 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 674 lira, en düşük 445 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,4 azalarak 280 milyon 814 bin 731 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00, 19.00 ve 20.00'de 674 lira, en düşük saat 06.00'da 445 lira 55 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 535 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 537 lira 718 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 674 lira, en düşük 434 lira 70 kuruştan işlem gördü.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri
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