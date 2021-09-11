Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 674 lira, en düşük 434 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,7 azalarak 280 milyon 814 bin 731 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 674 lira, en düşük saat 12.00'de 434 lira 70 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 494 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 493 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 674 lira, en düşük 447 lira 45 kuruştan işlem gördü.