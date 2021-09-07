Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 674 lira, en düşük 378 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 674 lira, en düşük 378 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,45 azalarak 321 milyon 53 bin 908 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 674 lira, en düşük saat 06.00'da 378 lira 57 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 521 lira 37 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 521 lira 11 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 669 lira 99 kuruş, en düşük 379 lira 15 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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