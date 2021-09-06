Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 669 lira 99 kuruş, en düşük 379 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 669 lira 99 kuruş, en düşük 379 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,9 artarak 325 milyon 792 bin 585 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 669 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 379 lira 15 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 521 lira 57 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 524 lira 36 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 674 lira, en düşük 370 liradan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç