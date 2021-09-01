Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 674 lira, en düşük 371 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 674 lira, en düşük 371 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,7 azalarak 335 milyon 658 bin 812 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00 ile 17.00 arasında 674 lira, en düşük saat 07.00'de 371 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 532 lira 19 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 535 lira 11 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 674 lira, en düşük 376 lira 36 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya