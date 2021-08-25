Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 636 lira, en düşük 404 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 636 lira, en düşük 404 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,36 azalarak 327 milyon 279 bin 713 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00, 01.00 ve 08.00 ile 23.00 arasında 636 lira, en düşük saat 06.00'da 404 lira 6 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 597 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 594 lira 82 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 636 lira, en düşük 373 lira 50 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç