Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 636 lira, en düşük 364 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 636 lira, en düşük 364 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 15,47 azalarak 303 milyon 475 bin 550 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 11.00 ve 14.00 saatlerinde 636 lira, en düşük 07.00'de 364 lira 22 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 500 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 502 lira 40 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 636 lira, en düşük 360 lira 58 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş