Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 636 lira, en düşük 360 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 636 lira, en düşük 360 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 4,13 artarak 359 milyon 19 bin 865 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00, 09.00, 10.00, 11.00 ve 13.00-22.00 saatlerinde 636 lira, en düşük 06.00'da 360 lira 58 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 579 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 579 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 636 lira, en düşük 372 lira 87 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer