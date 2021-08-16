Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 636 lira, en düşük 371 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 636 lira, en düşük 371 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,99 azalarak 325 milyon 246 bin 764 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00-23.00 saatlerinde 636 lira, en düşük 07.00'de 371 lira 7 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 562 lira 33 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 562 lira 98 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 636 lira, en düşük 370 lira 28 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu