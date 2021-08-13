Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 600 lira, en düşük 360 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 600 lira, en düşük 360 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,6 azalarak 266 milyon 517 bin 26 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 20.00'de 600 lira, en düşük saat 06.00'da 360 lira 34 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 448 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 448 lira 20 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 636 lira, en düşük 349 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay