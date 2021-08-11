Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 636 lira, en düşük 365 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 636 lira, en düşük 365 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,14 artarak 341 milyon 890 bin 932 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00-22.00 saatlerinde 636 lira, en düşük saat 06.00'da 365 lira 80 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 558 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 562 lira 83 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 636 lira, en düşük 374 lira 5 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş