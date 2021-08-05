Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için her saatte tek fiyat 636 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için her saatte tek fiyat 636 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,63 azalarak 287 milyon 774 bin 608 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 636 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ve ağırlıklı ortalama fiyatı 636 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 636 lira, en düşük 595 lira 56 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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