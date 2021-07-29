Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 617 lira, en düşük 383 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 617 lira, en düşük 383 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,94 azalarak 334 milyon 770 bin 631 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00, 01.00 ile 08.00-23.00 saatlerinde 617 lira, en düşük saat 06.00'da 383 lira 30 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 585 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 585 lira 30 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 617 lira, en düşük 371 lira 5 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay