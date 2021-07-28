Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 617 lira, en düşük 371 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 617 lira, en düşük 371 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,40 azalarak 337 milyon 961 bin 452 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00, 08.00 ve 24.00 saatleri arasında 617 lira, en düşük saat 06.00'da 371 lira 5 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 560 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 562 lira 79 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 617 lira, en düşük 369 lira 11 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç