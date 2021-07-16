Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 617 lira, en düşük 364 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 617 lira, en düşük 364 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,2 artarak 333 milyon 645 bin 21 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00 ve 09.00-23.00 arasında 617 lira, en düşük 06.00'da 364 lira 56 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 573 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 575 lira 3 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 617 lira, en düşük 368 lira 12 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow