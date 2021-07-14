Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 617 lira, en düşük 356 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 617 lira, en düşük 356 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,3 azalarak 290 milyon 47 bin 476 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00, 21.00 ve 22.00'de 617 lira, en düşük 07.00'de 356 lira 33 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 474 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 472 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 616 lira 99 kuruş, en düşük 361 lira 66 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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