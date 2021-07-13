Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 616 lira 99 kuruş, en düşük 361 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 616 lira 99 kuruş, en düşük 361 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,25 azalarak 330 milyon 471 bin 419 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 16.00'da 616 lira 99 kuruş, en düşük 07.00'de 361 lira 66 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 523 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 527 lira 66 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 617 lira, en düşük 352 lira 56 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya