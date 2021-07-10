Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 617 lira, en düşük 357 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 617 lira, en düşük 357 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,67 azalarak 256 milyon 315 bin 876 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00, 21.00 ve 22.00'de 617 lira, en düşük 07.00'de 357 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 436 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 436 lira 91 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 599 lira 99 kuruş, en düşük 354 lira 58 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay