Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 599 lira 99 kuruş, en düşük 354 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 599 lira 99 kuruş, en düşük 354 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,86 azalarak 283 milyon 758 bin 657 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 599 lira 99 kuruş, en düşük 06.00'da 354 lira 78 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 473 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 473 lira 58 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 596 lira 9 kuruş, en düşük 353 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş