Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 616 lira 90 kuruş, en düşük 351 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 616 lira 90 kuruş, en düşük 351 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,48 azalarak 324 milyon 515 bin 322 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 16.00'da 616 lira 90 kuruş, en düşük saat 07.00'de 351 lira 34 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 527 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 531 lira 30 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 617 lira, en düşük 367 lira 94 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow