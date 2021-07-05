Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 617 lira, en düşük 374 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 617 lira, en düşük 374 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,62 artarak 324 milyon 327 bin 194 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00, 01.00 ve 08.00-23.00 saatlerinde 617 lira, en düşük saat 06.00'da 374 lira 82 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 584 lira 20 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 584 lira 4 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 617 lira, en düşük 362 lira 42 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer